6 ejercicios comprobados para mejorar tu concentración según la ciencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Si eres de las personas que les cuesta trabajo recordar o concentrarse, te recomendamos esta serie de trucos aprobados por la ciencia que pueden ayudar a mejorar tu concentración.

La concentración es lo que nos permite seguirle el hilo a la juntas, las pláticas, el trabajo y hasta a las series (aunque sean cortas), ayudándonos a entender y recordar todo lo que acabamos de ver y escuchar, el problema es que, con tantas cosas y estando conectados a la tecnología casi 24/7, nuestra capacidad de mantenernos enfocados se ha ido afectando cada vez más, y hay quienes no pueden estar más de 10 segundos en la misma cosa.

Es normal, pero eso significa que simplemente debas aceptar que así van a ser las cosas y que vas a tener que vivir perdido siempre. Los estudios dicen que los adultos promedio no logran estar concentrados por más de 20 minutos, pero sabemos que un capítulo de serie dura más que eso, y nuestros trabajos también toman mucho más tiempo, así que es algo que todos tenemos que trabajar.

Intentar mantenerte quieto sin hacer nada por 15 minutos, solo escuchando tu entorno puede ayudar a que mantengas tu concentración y encuentres la paz interior.

Entrenamiento de concentración

Lo bueno de todo esto es que el cerebro se puede entrenar y trabajar, y la ciencia ha encontrado una serie de ejercicios que ayudan a mejorar la concentración, lo que también nos permite estar más presentes en las cosas que estamos haciendo.

Mejorar la concentración es posible, para iniciar escribe una lista de lo que no debes hacer ¿Ya haces una lista de todos los pendientes? Que bueno, ahora tienes que hacer una lista "Not-to-do".

Los investigadores han encontrado que te puede tomar hasta 25 minutos recuperar la concentración después de haberla perdido, y este tipo de lista puede ayudarte a evitar distracciones.

Consiste en que, cada vez que tengas ganas de ver Instagram o alguna red, o de hacer otra cosa que no deberías, mejor lo apuntes en tu lista, esto permite transferir el pensamiento al papel para que puedas deshacerte de él y acabar con la tentación.

Lee un libro pequeño de manera lenta y pausada, esto ayudará a que tu cerebro lo asimile y te ayudará a encontrar la paciencia que necesitas.

Lee libros largos, lentamente

De acuerdo con el Pew Research Center, 26 por ciento de los adultos no leyeron ni un solo libro el año pasado, y el problema es que acostumbrarnos a leer contenido corto afecta nuestra capacidad de concentrarnos por más tiempo. Es por esto que se recomienda tomar un buen libro largo (de 200 páginas es suficiente) y leer lentamente, intentando no acelerar o saltarte párrafos o palabras.



El truco antiguo

En el libro The Power of Concentration, de principios de 1900, Theron Q. Dumont propuso varios trucos Old School, pero efectivos, para la concentración. El primero consiste en sentarte quieto por 15 minutos, abrir y cerrar tu puño lentamente por 5 minutos o intentar seguir la manecilla del segundero de un reloj por varios minutos.

Suena simple, pero es más difícil de lo que crees, y también ayuda a trabajar la paciencia.



Mindfulness

La meditación no solo es buena para tu salud mental, también puede ayudar a estar concentrado más tiempo en lo que estás haciendo. Los expertos recomiendan seleccionar un espacio silencioso y practicar meditando por 15 o 20 minutos, que es algo que la Universidad de Washington dice que puede ayudarte después de solo días practicando.

Hacer ejercicio requiere de tu concentración, además intenta meditar de 15 a 20 minutos diarios por 4 días mínimo, esto cambiará tus hábitos diarios.

Ejercicio Físico

No puedes hacer ejercicio sin estar concentrado, así te vas a lesionar. Además, los investigadores han encontrado que, cuando haces ejercicio, ayudas a tu cerebro a trabajar su capacidad de ignorar las distracciones.



Escuchar Activamente

Este truco es muy simple, consiste en escuchar a las demás personas sin intentar hablar o interrumpir, tomarte el tiempo para estar en silencio, escuchando y absorbiendo lo que te dicen, lo que además va a hacer que te conviertas en una mejor persona y a que los demás se sientan escuchados.