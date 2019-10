Cody Simpson reveló que le gustaba Miley Cyrus antes de iniciar su romance

MÉXICO.- Luego de que Miley Cyrus sorprendiera al mundo con su inesperado romance con Cody Simpson, a pocos días de haber terminado su amorío con Kailtynn Carter y finalizar su matrimonio con Liam Hemsworth, ahora se ha dado a conocer un video en el que el cantante revelaba su amor por la artista en 2012.

Miley siempre me ha sido mi celebrity crush de la infancia. Me sé todas sus canciones, no voy a mentir. No me avergüenza nada. Yo era un gran fan de Miley Cyrus y creo que ella siempre será una estrella con la que yo saldría, expresó Simpson en aquella ocasión sin imaginar lo que el futuro le depararía.