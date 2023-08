Coco Levy habla sobre cómo respondió su familia cuando la nombraron antepasado albino de Talina Fernández

A dos meses del fallecimiento de Talina Fernández, el productor Jorge "Coco" Levy, conocido hijo de la presentadora, confirmó que había sido elegido como su albacea.

En este sentido, el descendiente de la llamada “Dama del buen decir” aseguró que entre sus familiares no existen rencillas por los bienes que pertenecían a la conductora de televisión.

Acabamos de tener un proceso judicial en el cual obviamente se abre el testamento de mi madre, y todos los presentes en el testamento de mi madre, o nombrados para ser herederos de algo, tenían que estar”, explicó Levy en entrevista para el programa Ventaneando.

Te puede interesar: Anahí confiesa que sigue sangrando del oído tras el inicio de la gira de RBD

Al respecto de la reacción de sus consanguíneos tras la decisión de Talina, Coco detalló: “pasamos una mañana de amor, cariño, comprensión, fuimos a la junta con el notario, nos leyó lo que tenía que leer y cuando acabamos de ahí nos apapachamos todos, nos aplaudimos todos”.

Debido a que en su momento también fue el custodio de la herencia de su hermana Mariana Levy, el productor confesó que no estaba preparado para dicha responsabilidad. “Estoy ahorita en el proceso de esperar al nombramiento del albacea formal. Sí [me toca otra vez], no estoy listo ni para ir a hacer pipi ahora mismo”, dijo el artista.

Por último, Jorge aseguró que su familia ya estaba enterada del terreno de 40 hectáreas que compró su madre en San Miguel de Allende, mismo del que recientemente habló públicamente José Manuel Fernández, última pareja sentimental de Talina.

Te puede interesar: Wendy Guevara en polémica tras su asistencia al concierto de Yuri

“Se está vendiendo, no es una propiedad fácil de vender porque su tamaño es espectacularmente loco, entonces no se vende a una persona, se vende a un desarrollador o alguien que quiera hacer un campo de golf. Pato mi hermano lo ha promovido durante años, y tiene diferentes clientes, y etcétera, pero ahorita se paró porque ya no está el dueño. [Lo compró] con su mejor amiga de toda la vida, Leonor Plaza, pero son dos terrenos separados”, explicó al respecto.