Wendy Guevara en polémica tras su asistencia al concierto de Yuri

Ciudad de México.- Wendy Guevara, ganadora del reality show ‘La casa de los Famosos’, provocó gran controversia tras su asistencia al concierto de Yuri en el Auditorio Nacional de la CDMX, debido al historial de declaraciones de la artista veracruzana sobre la Comunidad LGBTQ.

La influencer decidió mostrar en redes sociales el momento en que pudo compartir con la intérprete de “La maldita primavera”, quien la subió al escenario para felicitarla por encantar a tantos fanáticos con su personalidad.

Quiero que sepas algo, te quiero felicitar porque siempre fuiste auténtica, porque eres una mujer especial, porque yo sí te quiero mucho a ti”.

Expresó Yuri.

Acto seguido, la artista de 59 años aclaró que esta acción no fue con la intención de ganarse a la mencionada comunidad. “Aunque digan por ahí, porque yo sé que tú anunciaste que venías aquí, que ‘ay, mira Yuri se quiere reivindicar con…’ No. No. A ver…”, comentó la cantante.

En este sentido, la también youtuber optó por cambiar el tema y reconocer el talento de Yuri; además de agradecerle por las felicitaciones y cariño que le brindó durante el show.

“No, jamás. Yo estoy muy agradecida, Yuri porque eres una artista súper grande, súper ching*na y para mí es un placer estar aquí”, contestó Guevara.

No obstante, diversos internautas reaccionaron de manera negativa, subrayando que no olvidan las anteriores declaraciones de la veracruzana. “Pues el respeto debería ser a toda la comunidad y no opinar sobre si pueden y deben o no, ser padres”, manifestó una internauta.

Otros se lanzaron contra Wendy, asegurando que con su acción intenta que el público cambie de opinión sobre la cantante mexicana.

“Lastimosamente, Wendy se vendió. La obligan a ir con Yuri porque, anteriormente, ella no la apoyaba por sus comentarios homofóbicos”, escribió una amante de las redes sociales.