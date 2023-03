Claudia Martín responde si se divorció de Andrés Tovar

Ciudad de México.- Claudia Martín volverá a la pantalla chica con el proyecto “Vencer la culpa” (TelevisaUnivision), así también está en una gran etapa en su vida desde que inicio su amorío con el actor Hugo Catalán.

A pesar de que en 2021 la actriz protagonizó uno de los escándalos más sonados de la farándula tras anunciar su separación amorosa del productor Andrés Tovar, quien fue señalado por presuntamente serle infiel con Maite Perroni, en este momento Claudia manifestó que no está dentro de sus planes volver a casarse.

No creo que (llegue) al altar, la verdad eso sí no creo… Hugo no es muy afín a ese tipo de rituales, pero bueno, uno nunca sabe”