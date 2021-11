Claudia Álvarez revela detalles de su embarazo a pocos meses de dar a luz

Ciudad de México.- La actriz Claudia Álvarez continúa disfrutando de su embarazo a cinco meses de gestación. Ya habrían anunciado anteriormente ella y su pareja Billy Rovzar que tendrían mellizos.

Álvarez de 41 años ha proseguido con distintos proyectos profesionales, por lo que no dudó en revelar cómo la ha pasado en las últimas semanas.

“Todo lo he sentido diferente, mucho más pesado, ya se me va el aire, pero muy contenta, con mucha ilusión, son bendiciones… ¡imagínate!, estoy feliz”, dijo la artista en entrevista para el programa Hoy.

¿Cómo se llamarán?

Al respecto de los nombres que llevarán sus descendientes, Álvarez confesó que la decisión no depende de ella totalmente. “Billy es el que no se decide todavía, pero estamos en eso, ya pronto, ya que me dé el sí te digo cuáles son”.

De igual forma, Claudia confesó los achaques que ha tenido en este tiempo.

La panza es más grande que con Kira, los síntomas fueron más duros al principio, ya todos mis órganos como que se desacomodaron y ya mis pulmones están pidiendo oxígeno, pero pues mira… me falta todavía un par de meses”

Finalmente, la protagonista de telenovelas minimizó las críticas que recibió por haber celebrado su cumpleaños en plena pandemia, además de subrayar las medidas que toma para reunirse con otras personas en esta época.

“Soy una exagerada y sí puse a todos que estuvieran vacunados, más prueba de Covid, o sea, yo no veo a ninguna amiga, a ningún amigo si no se hace prueba antes”, remató.