Chumel Torres es señalado como machista luego de enviar a una feminista a ver contenido de Yuya

CIUDAD DE MÉXICO.- Chumel Torres sigue generando controversia, en esta ocasión se trata de una discusión que mantuvo con la feminista y activista Tania Tagle, quien corrigió al youtuber por referirse al pueblo Rarámuri de una forma 'incorrecta’, algo que lo molestó y terminaría por invitarla a ver el contenido de Yuya, logrando así que lo tacharon de machista.

Todo comenzó cuando Tania Tagle lo corrigió por la forma en la que supuestamente se refirió a la comunidad Rarámuri.

‘’Hola: NO SE LLAMAN TARAHUMARAS, ESE ES UN NOMBRE USADO JUSTAMENTE PARA DISCRIMINAR, ELLOS SON RARAMURIS Y TÚ ERES UN CHABOCHI MISERABLE. MIS ABUELOS TE REPUDIAN. Fin’’, escribió la joven en Twitter.

Después lo acusó de mandarle haters cuando su abuelo murió.

‘’Alguien me dijo que te comparaste con mi abuelo muerto, ya sabes cuyo funeral me cagaste mandando a tus trolls. Ojalá de ahora en adelante nombres a su pueblo como corresponde’’, señaló Tania.

El youtube no se quedaría con los brazos cruzados y le contestó que él no le había mandado a nadie, que simplemente había respondido un tuit en el que ella lo atacaba. A lo que Tagle de igual manera respondió.

“Me sonó a amenaza, pero tú serías incapaz. Aprende a nombrar a los pueblos antes de tratar de convencernos de que tienes algo que aportar contra la discriminación. Y no uses a la familia de las personas como ejemplo de algo que no eres. Bonito día”, expresó.

Posteriormente, Chumel Torres pidió que dejara de ver su contenido en El Pulso y que mejor viera el contenido de “Yuya”, una de las influencers más importantes en México. “Ni es amenaza ni estoy tratando de convencer a nadie de nada. Ya no veas El Pulso, nomás te enojas. Ve a Yuya, es más tu ondita. Bonito día”, comentó el influencer.

El mensaje jugó en su contra, pues al final de todos recibió cientos de comentarios en los que lo llamaban machista.