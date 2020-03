Christopher Uckermann no descarta reencuentro de RBD

A pesar de que en las últimas semanas los integrantes del extinto grupo RBD negaron tajante un posible reencuentro musical, el que ahora deja entrever que esta situación podría cambiar es Christopher Uckermann.

Durante un evento en el que se encontró con su amigo y ex compañero de grupo Christian Chávez, fue que Christopher aseguró que no está del todo descartada la opción de volverse a reunir en un escenario.

“Yo si creo que estamos conscientes, lo platicamos cuando nos vimos, que (RBD) marcó una generación y mira, yo creo que ninguno está cerrado realmente (a un reencuentro), si todo se da, pues se dará, en este momento todos están en sus carreras”, confesó Uckermann en entrevista para Televisa Espectáculos.

Asimismo, el cantante y actor aseguró que la reunión privada que sostuvieron en diciembre pasado les ayudó para limar asperezas y recordar los mejores momentos que vivieron como agrupación.

“Neteamos, lloramos, nos pedimos perdón, escuchamos nuestras rolas… fue un proceso muy bonito porque nos vimos desde otra perspectiva, hace años no estamos todos juntos, la vez que nos juntamos antes Poncho no estaba porque tuvo algo qué hacer, y ahora fue todos juntos después de no sé cuántos años”.

De esta manera, Christopher Uckermann ha dado una nueva esperanza a los fans incondicionales del exitoso grupo, luego de que hace unas semanas esta posibilidad parecía nula.