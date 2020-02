Christopher Uckermann estrena disco y temporada en Netflix

CIUDAD DE MÉXICO.- Christopher Uckermann cantante acaba de estrenar un EP con cinco canciones titulado "Sutil Universo"; es su segundo álbum y con el pretende enviar un mensaje filosófico.

El cantante declaró en entrevista que prefiere no escuchar su música ni ver sus actuaciones una vez que las ha hecho, ya que considera innecesario volver a sus interpretaciones para evaluarse.

"No tengo esta parte ególatra de ver mis personajes para saber cómo quedaron, no por rechazarlo sino porque me gusta más cuando otra gente lo disfruta, igual cuando hago mi música, no es que yo me la pase escuchando lo mío, sino que escucho otra música, hago la propia y dejo que otros la escuchen", dijo.

"Es un trabajo artesanal que habla de mi amor a la metafísica y al cosmos porque mi disco pasado, 'La revolución de los ciegos', es un movimiento más social de por qué la gente se pone una venda en los ojos y no quiere ver ciertas cosas y este nuevo proyecto quiere decir que más bien el cambio tiene que ser a partir de nosotros, de adentro hacia afuera", detalló sobre su EP.

En la música se desarrolla como creador independiente pero en el cine acaba de estrenar con Netflix la segunda temporada de "Diablero", donde da vida a un padre cazador de demonios, quien no se ha librado de algunos sustos, tanto en la historia como en la vida real.

"Cuando filmamos sí nos pasaron muchas cosas raras, más en la primera temporada, pero yo me protegí mucho, estudio Kabbalah, hice mis rezos, tengo mi libro negro que es de protección y metafísica y hago mis rezos para protegerme porque sí llamas energías", aseguró.

"En esta segunda temporada me enfermé mucho y en la primera nos pasaron cosas fuertes, que no lo relaciono con la temática de la serie pero falleció parte de nuestro equipo de alimentación, en un accidente y para todos fue muy fuerte", contó.

El también actor está en espera de que la última película que grabó sea aceptada en el Festival de Cannes: "El país de las últimas cosas", del director Alejandro Chomski, además también adelantó que está gestionando una nueva serie con Amazon.