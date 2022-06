Christian Nodal se disculpa públicamente con J Balvin

CIUDAD DE MÉXICO.- Christian Nodal no deja de estar en vuelto en polémica tras su ruptura amorosa con Belinda, hace unas horas dio a conocer en su canal de YouTube la canción “Girasole” dedicada J Balvin.

Hay que recordar que el reguetonero se “burló” en su cuenta de Instagram del cambio de ‘look’ que se realizó el sonorense, que muchos usuarios llegaron hacer memes en redes sociales y fue Christian que a través de sus historias hasta le llegó a llamar “pend#$$” al artista.

Sin embargo todo parece indicar que Nodal se arrepintió de lo sucedido que en uno de sus conciertos de manera pública se disculpó con J Balvin, con quien al parecer ya había aclarado la situación.

Por medio de la cuenta de Instagram de chamonic 3 se dio a conocer un video en el que Christian que se arrepintió de haber hecho la canción pero que ya no había manera de no lanzarla.

Yo quiero decirles algo ok? no hay que ser mie##$ nunca en la vida, porque estas son las cosas que pasan cuando se es mie”##$ en la vida, cuando no se es consciente del daño que le pueden hacer a las demás personas”.

El intérprete de “Adiós Amor” invitó a sus fanáticos a respetarse a ellos mismos y a los demás y recordó la importancia de no pisar los sueños de nadie,si no apoyarse los unos a los otros.

Además Nodal le dijo “lo siento mucho” al reguetonero, admitió que la ha llegado a regar en distintas situaciones, pero que en su momento lo ha afrontado y aclaró que la canción no era dedicado a J Balvin, si no para las personas que no han dejado que se recupere.

¿Que dice la canción que “dedica” a J Balvin?

En las primeras estrofas de la canción, Christian comienza advirtiéndole al artista de origen colombiano que su objetivo es hacerlo llorar y que si no es un “artista” al menos sea una persona prudente, seguramente con referencia a la broma por su fotografía.



"Hoy me sabe a mierda, traigo un Balvin en los dientes

Por falta de empatía le toca ser resiliente

¿Acaso eres consciente de los followers que mueves?

Parcerito, abre los ojos y ve el poder que tienes".