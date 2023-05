Christian Nodal gasta más de 800 mil pesos en tenis de marcas reconocidas

El cantante mexicano Christian Nodal se convirtió en tendencia en las redes sociales después de gastar una suma de más de 800 mil pesos en varios pares de tenis de diferentes marcas.

Estas compra por el cantante se realizaron con el fin de quedar grabado para un capítulo en la sección del canal de YouTube de Berth-Oh, quien es conocido por su gran gusto en tenis y por invitar a múltiples artistas a su canal para que compren ediciones especiales de estos.

Durante el video, Nodal reveló que no es un gran conocedor de tenis y mencionó que su novia es quien sabe más sobre el tema. Aunque admitió que los tenis de la marca Nike le resultan cómodos, suele optar por calzado más resistente debido a su trabajo y las actividades que realiza.

El cantante también destacó su preferencia por un estilo más sobrio y práctico al elegir sus tenis.

"Yo soy más práctico, por ejemplo, estos no sé con qué los usaría, me gusta estar más sobrio", comentó el cantante

Además de hablar sobre su elección de tenis, Christian Nodal compartió algunos detalles sobre su vida personal. Reveló que cuando se hospeda en un hotel, suele hacer un poco de ejercicio, principalmente cardio.

También mencionó que ha desarrollado su propio estilo con la ayuda de estilistas, pero siempre busca mantenerse único y no seguir las tendencias comunes.

"Fui agarrando un estilo, obviamente conocí a estilistas y todo, pero me gusta que si ves algo por lo que es… No me gusta traer lo que trae todo el mundo", expresó.