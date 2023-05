Christian Nodal: Así ha sido el proceso de borrarse los tatuajes de su rostro

Hermosillo, Sonora.- Christian Nodal, el joven cantante de música regional mexicana, ha experimentado una renovación en su vida luego de un viaje especial que realizó al Salar de Uyuni, en Bolivia, donde aprendió a apreciar la belleza natural de su entorno.

El artista sonorense está esperando su primer hijo a los 24 años con la rapera Cazzu, y todo apunta a que será una niña. Para iniciar esta nueva etapa en su vida, el artista desea realizar varios cambios, y uno de ellos es que desea eliminar los tatuajes que tiene en su rostro.

El cantante fue añadiendo más y más tatuajes a su cuerpo conforme avanzaba en su carrera. El más memorable de todos es aquel que se hizo en su rostro tras su visita a Sonora. Este tatuaje en particular fue inspirado en una pintura facial tradicional comcaac realizada por Mina Barnett antes de subir al escenario en las Fiestas de Pitic. La pintura facial significa protección para los guerreros, y fue hecha para traer buena suerte para todos los proyectos futuros de Nodal. A Christian le gustó tanto que se lo tatuó.



Después de haber estado en una relación con Cazzu durante casi un año y a punto de convertirse en padre, Christian Nodal ha expresado su deseo de borrar los tatuajes de su rostro, con el fin de que su futura hija lo conozca tal y como es. Aunque es un proceso doloroso, el cantante de "Ya no somos, ni seremos" ha comenzado el proceso para deshacerse de ellos, a pesar de que le gusten. Este es un paso significativo para dejar atrás su pasado.



"En estos momentos me estoy quitando los tatuajes de la cara, es un proceso doloroso, aunque me gustan los tatuajes y voy a abrir muy pronto un tattoo shop en Los Ángeles, me gustaría que mi hija conociera mi cara. Esos tatuajes formaron parte de una etapa de mi vida que ya pasó. Siempre hago lo que nace del corazón", fueron las palabras del joven artista para El Universal.