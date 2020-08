Christian Nodal explica porqué eliminó las fotos de Belinda

CIUDAD DE MÉXICO.- Christian Nodal decidió sincerarse con sus fans y les reveló el motivo por el cual eliminó las románticas fotografías y publicaciones hacia Belinda en su cuenta oficial de Instagram.



A través de una transmisión en vivo, el oriundo de Caborca, Sonora, recordó cuando todos en Internet creyeron que él y la intérprete de “Luz sin gravedad” habían terminado su relación, pues no sólo eliminó las muestras de amor hacia ella de su red social, sino que ambos dejaron de seguir sus cuentas.



“Le estaba haciendo una sorpresa a Beli antes de irnos a Punta Cana y lo que hice fue literalmente desaparecer de todos lados", explicó.

"No nos vimos durante todo un día, y se armó un escándalo, dijeron que habíamos terminado”, continuó el cantante de “No te contaron mal”.

Al enterarse de los chismes y rumores que había en redes, fue que decidió poner un alto, y externó su enojo con algunos de sus fans, cuando hablan mal de una mujer, especialmente si se trata de su novia.



“La verdad es que me molesta ver los comentarios de hombres hablando así de una mujer, es la mujer que yo amor, me duele; y también hay mujeres hablando mal de otras mujeres, Me parece pésimo. Al final del día estamos en este medio y es lo que toca aceptar”, reveló.