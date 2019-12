Christian Chávez prefiere ser tío que papá

CIUDAD DE MÉXICO.- Christian Chávez, exintegrante del grupo musical RBD, aseguró que aunque aún no está listo para ser papá, sí está a favor de la inseminación artificial y la adopción.



"Hace 13 años que salí del clóset y desde entonces me preguntan que si quiero ser papá y la verdad es que no porque para mí ser papá significa que tu vida queda en segundo plano y todo va para esa personita y ahorita yo no creo que en mi vida sea el momento", aseguró Chávez.



Chávez, de 36 años dijo sentirse feliz siendo "el tío consentidor" de los hijos de sus excompañeros de RBD, Anahí y Poncho Herrera, así como de sus hermanos, quienes ya le dieron más de un sobrino. "Nació mi sobrino hace tres meses y me tiene loco, Anahí ya va por el segundo y lo disfruto mucho pero después empiezan a llorar y entonces les entregó a su bebé".

Christian recordó que en alguna ocasión platicó con una amiga la idea de, sin embargo, aún no sabe si realmente lo haría. Mientras tanto, se declaró partidario de ésta y otras herramientas que se utilizan para lograr un embarazo.



Estoy a favor de las adopciones, por ejemplo a Sherlyn le aplaudo mucho lo que hizo [inseminación artificial], creo que si tú quieres ser madre tienes el derecho de hacerlo, además ella es una persona cariñosa, bondadosa y seguramente va a ser la mejor mamá del mundo, considera el mexicano.



Mientras tanto, el también actor aseguró que se encuentra pleno tanto en lo sentimental como en lo profesional. El siguiente año estrenará la serie "Cómo sobrevivir soltero" junto a Sebastián Zurita y la última temporada de La casa de las flores, donde hizo una participación.



La amistad continúa. El actor estuvo presente en el estreno de la película "Doblemente embarazada", primera cinta en la que su amiga Maite Perroni contribuyó como productora además de actriz.



Maite protagoniza la historia de una mujer que justo antes de casarse tiene un encuentro con su exnovio y poco después descubre que está embarazada de su esposo y su ex novio al mismo tiempo. "Lo increíble de esta película es descubrir que es posible que una mujer quede embarazada de dos hombres distintos, cuando Maite me explicó quedé muy sorprendido", comentó.



Además, el actor contó que no pudo asistir a la boda de su también excompañera Dulce María, quien se casó el pasado 11 de noviembre debido a que ya tenía otro compromiso que no pudo cancelar.



"Desde el grupo yo no tengo la misma cercanía con Dulce que con Maite o Anahí pero eso no quiere decir nada malo".