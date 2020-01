Christian Bale en conversaciones para unirse a "Thor: Love and Thunder"

ESTADOS UNIDOS.- Todo parece indicar que Christian Bale está en platicas para unirse al elenco de "Thor: Love and Thunder" de Marvel Studios, según información de Variety.

Si todo sale como se planea, esta podría ser la primera película de franquicia de Bale desde su última actuación como Bruce Wayne en "The Dark Knight Rises" de 2012.

La cuarta película de la franquicia de "Thor", que se estrenará el 5 de noviembre de 2021, será dirigida por la cineasta de "Thor: Ragnarok" Taika Waititi, con Chris Hemsworth interpretando al superhéroe titular, Tessa Thompson repitiendo su papel de "Ragnarok". "Como Valkyrie, y Natalie Portman regresan a la franquicia por primera vez desde" Thor: The Dark World "de 2013.

¡BOMBA! Christian Bale estaría en negociaciones para entrar en el cast de 'THOR LOVE AND THUNDER' en un papel importante. pic.twitter.com/5W4tym3Z0g — ��️�� QuidVacuo ����️ (@QuidVacuo_) January 6, 2020

Lo que aún no se tiene claro es qué papel podría interpretar Bale, pero hay un contendiente temible. En el Comic Con de San Diego de 2019, el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló que Jane Foster de Portman tomará el martillo de Thor Mjolnir en "Love and Thunder", y tomará el personaje de Mighty Thor, como lo hizo en una historia reciente de cómic. . Si la película sigue esos cómics, Foster podría terminar luchando contra Cul, también conocido como el Dios del miedo, y también el tío de Thor. Dado que cada película de "Thor" ha ampliado nuestra comprensión de la familia de Thor, Cul podría ser un villano fuerte para "Love and Thunder", y Bale un candidato principal para interpretarlo.