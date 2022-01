Chris Noth queda fuera del cameo de “And Just Like That…” tras acusaciones de abuso sexual

Ciudad de México.- Aunque Chris Noth se ganara a los seguidores de la reconocida serie ''Sex and the city'' y ''And just like that...'' encarnando a Mr. Big, todo indica que las recientes acusaciones de abuso sexual lo sacaron del proyecto.

El actor se vio involucrado en la polémica después de que saliese a la luz cinco denuncias de abuso por parte de distintas mujeres, incluyendo la cantante Lisa Gentile.

A pesar de que Noth ha negado tajantemente dichos señalamientos, el artista ha perdido el apoyo de sus compañeras de “Sexo en la Ciudad” y distintos proyectos, como su participación en la serie “The Equalizer”.

Aunado a esto, algunos medios estadounidenses han revelado que Noth estaba contemplado para participar en el último episodio de “And Just Like That…”, pero debido a las acusaciones de abuso en su contra, se decidió eliminar su aparición.

Alerta de Spoiler

Se contemplaba que el capítulo final de la secuela de “Sex and the City” se emita el jueves 3 de febrero, y la escena en la que aparecería Chris sería para mostrar que Carrie Bradshaw finalmente supera la muerte de Mr. Big.

Carrie se aventuraría al Pont des Arts en París para esparcir las cenizas de Mr. Big en el río Sena. En la emotiva escena se vería a Mr. Big como una especie de aparición a Carrie”

No obstante, trascendió que el equipo creativo decidió que no sería íntegro transmitir estas imágenes tras las últimas acusaciones en contra del actor, por lo que ahora esta actuación solo quedará en la imaginación de sus espectadores.