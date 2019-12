Chris Hemsworth se defiende tras haber sido acusado de desperdiciar agua

El actor Chris Hemsworth y su pareja Elsa Pataky, han sido duramente criticados porque según The Daily Mail, han llevando a su residencia una inmensa cantidad de camiones repletos de agua para regar su jardín de un millón de dólares, situación que les ha ocasionado una gran controversia por el difícil momento que se vive en Australia y la sequía que ha ocasionado una gran cantidad de incendios.

Fue tal la cantidad de reacciones en su contra, que la estrella de Hollywood decidió salir aclarar los hechos.

"Esta es una mentira total. Normalmente, no respondería a artículos falsos como este, pero me molesta mucho. El camión de agua fue únicamente de agua para beber porque, como todos aquellos en la región que no estamos conectados al agua de la ciudad, nos hemos quedado sin agua potable por culpa de la sequía.

La mansión ubicada en Byron Bay, que se encuentra a cierta distancia de los terribles incendios, posee una extensión de cuatro hectáreas, donde la mayor parte corresponden a su jardín, situación que el artista aclaro.

“NADA de mi jardín se riega con agua para beber. Gracias por vuestra preocupación, Daily Mail, y gracias por añadir más aflicción a una ya de por sí brutal situación con la que está lidiando todo el país. Feliz Navidad".

La propiedad adquirida en por la pareja en el 2016 por 7 millones de dólares, ya había recibido varias criticas con anterioridad por la remodelación total que, segun los lugareños, habían afectado el medio ambiente del lugar. La residencia posee una enorme piscina, un gimnasio con sauna y un spa.