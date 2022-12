Chiquis Rivera habla sobre su decisión de perdonar a su padre tras abusar de ella

HERMOSILLO, Sonora.- Se publicó una intensa entrevista que tuvo Chiquis Rivera con el periodista Jorge Ramos, en donde abrió su corazón y habló de los momentos que más le marcaron la vida.

Desde sus peleas familiares hasta el fallecimiento de su madre, pero sin duda alguna lo más duro de lo que hablo fue del abuso que tuvo por parte de su padre.

Recordemos que José Trinidad Marín abusó sexualmente de Chiquis entre sus 8 y 12 años.

Aunque asegura que en el día era muy buen padre, los daños que le causó en su infancia la marcaron física y mentalmente.

"No tengo quejas, me hacía de comer. Si no estaba yo en la escuela, me sentaba y hablaba conmigo, y en la noche era otra cosa", mencionó. No obstante, acudir a la iglesia con su abuela le ayudó a superar el dolor. "Es donde aprendí a decir 'quién soy yo para no perdonar'. Yo no puedo juzgarlo, yo no sé lo que le pasó a él", comentó.

Chiquis agregó que nunca ha hablado con su padre al respecto y la última vez que lo vio fue en la corte y tuvieron una llamada cuando se casó.

"Solo en la Corte lo vi, hablé con él, me dio su teléfono, me dio su bendición cuando me casé, pero nunca hemos hablado. Yo sí quiero escuchar las palabras de él 'perdóname', pero igual es un regalo que yo me doy al perdonarlo a él, yo no quiero cargar yo con eso".