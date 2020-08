Chespirito sale del aire en todo el mundo

A través de su cuenta de Twitter, y sin dar detalles, Roberto Gómez Fernández lamentó que "Chespirito" haya quedado "fuera de las pantallas del mundo", pero aseguró que él y su familia seguirán insistiendo para que pronto, las cosas cambien.

"Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté "Chespirito" en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos", se lee.

El mensaje del hijo de Roberto Gómez Bolaños fue comentado por su hermana Graciela, quien lamentó que quien más se ha beneficiado de los programas de "Chespirito", ahora afirme que ya no valen nada.

Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos. — Roberto Gomez Fernán (@ElAguila_Gomez) August 1, 2020

"Es una pena que quien más se benefició de los programas de "Chespirito" hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo... Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia", escribió.

Aunque en sus mensajes no mencionaron el nombre de Televisa, es esta empresa quien fue la productora de los programas de "Chespirito".

Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo... Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia. — GRACIELA GOMEZ FDZ (@GracielaGomezF) August 1, 2020

Cuarentena fortalece bioserie de "Chespirito"

El confinamiento obligatorio por el Covid 19 ha ayudado a que la serie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" se vuelva más fuerte.

La productora Tania Benítez informa que la fecha de inicio de grabaciones se sostiene para 2021, así que continúan con toda la preparación necesaria.

"Esto nos ha permitido explorar, mapear que recrear y qué décadas vamos a tocar; el actor aún no preocupa, siempre llega en el momento justo", señala.

La producción, basada en la autobiografía "Sin querer queriendo", será producida por THR3 Media Group, de la que forma parte Benítez y Grupo Chespirito, que comanda el hijo del comediante fallecido en 2014, creador de personajes como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado.

"Que esté él nos da mucha confianza, él ve que esto esté equilibrado, tenga sus cosas de comedia y eso", apunta la productora.

El año pasado, Benítez, productora de "Vuelven" y "La boda de Valentina", se convirtió en la primera latina menor de 30 años en ingresar a la Producers Guild of America, asociación que representa a productores de tv, cine y nuevos medios en el país del Norte.