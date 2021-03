Chef Benito: A pocas horas de la final, arremete contra MasterChef México

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la primera temporada de "MasterChef" sin Benito Molina, el chef usó sus redes sociales para manifestar su enojo con el programa de cocina de TV Azteca.

Luego de que los 3 finalistas de la nueva temporada del reality, hicieran un TikTok con el audio de una popular escena de la telenovela "María la del Barrio", del personaje interpretado por Itatí Cantoral, "Soraya Montenegro" en la que le grita a "Alicia": “¡maldita lisiada!” Por besar a "Nandito"; el excolaborador de "MasterChef", explotó contra ellos.

El chef Benito reprobó que se burlaran de una persona en silla de ruedas y aseguró que se rompieron los valores del entretenimiento a los que "MasterChef" está acostumbrado a brindar.

El experto en cocina se habría molestado bastante con el video debido a que él tiene una hija adolescente que no se puede valer por sí misma, debido a que padece parálisis cerebral infantil.

“¿En qué momento sucedió esto? Un programa que logró entusiasmar a las familias mexicanas, alrededor de la cocina cada domingo, ahora hace TikToks llamándole: 'Maldita lisiada' a una persona que aparenta estar en silla de ruedas. No entiendo nada”, escribió enfurecido junto al clip que refiere y lanzó una especial petición, “por favor no me etiqueten”.