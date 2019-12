Chaparro asegura que hija de Pedro Infante le deseó suerte en Como caído del cielo

MÉXICO.- A pesar de que hace algunos meses Lupita Infante, hija de Pedro Infante, se mostró inconforme por el proyecto que incluiría la imagen y canciones que hiciera famosas su padre, tal parece que ahora la situación cambió.

Durante la alfombra roja de la cinta “Como caído del cielo”, Omar Chaparro, que protagoniza la película de Netflix, aseguró que Lupita platicó con él y le dio su apoyo a pocos días del estreno del proyecto.

A Lupita la invitamos a la premier y está en una boda ahorita, no va a poder venir, pero lo único que me dijo es: ‘te deseo buena muchísima suerte, voy a ver la película cuando se estrene, el 24 de diciembre, y ya te daré mis comentarios, por lo pronto, mucha suerte’, detalló el actor.

Previo a esto, Chaparro confesó que no la pasó tan bien cuando decidió hacer la película, pero hoy agradece esta situación, pues considera que esto lo ayudó para hacer un mejor trabajo en la pantalla grande.

“Por un lado estaba muy presionado, tenía un nerviosismo, no podía dormir, creo que hoy lo agradezco porque eso me impulsó a mi a obsesionarme, a llegar a niveles de no dormir, y de ver las películas una y otra vez, leer más libros, documentarme, y hoy que veo el resultado, creo que valió la pena”, explicó.

Por su parte, Ana Claudia Talancón, protagonista de la trama, reveló que por ahora descarta hacer un proyecto de cine o televisión, pues todo su tiempo está dedicado en otro aspecto. “Si me han ofrecido varios proyectos de series, pero estoy muy concentrada en presentar una exposición de arte que tengo preparada para el próximo año”, contó.