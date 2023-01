Chabelo se confiesa y afirma que está consciente de que no es eterno

HERMOSILLO, Sonora.- Sin duda alguna Xavier López mejor conocido como 'Chabelo' es un personaje en la mente de miles de mexicanos que crecieron viendo el famoso programa 'En familia con Chabelo'.

Ahora en una entrevista para el periódico 'Excelsior' el presentador agredió a su público por su apoyo y habló sobre sus personajes a lo largo de su vida, asimismo confesó que tiene muy presente que 'no será eterno'.

Foto: Facebook

Xavier López se sincera y afirma que está convencido que “no durará toda la vida”, por lo que se mantiene atento a cómo percibe los cambios que se suscitan. Destaca que lo más sano es permitir que las cosas sucedan y estar consciente cuando llegue el adiós.

“Es un proceso que estoy haciendo de un tiempo a la fecha, ahora me convenzo más de que no voy a durar toda la vida y que tengo que poner mucha atención para que mi hipersensibilidad me advierta que está sucediendo un cambio”, confesó.

Para finalizar confesó que está agradecido por haber podido dar vida a ‘Chabelo’ durante todos estos años de su vida, aunque, señala que siempre se ha considerado “un ser común y corriente”.

