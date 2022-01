César Costa recuerda el buen humor de Vicente Fernández y habla de la última vez que lo vio

MÉXICO.- Vicente Fernández era una persona muy juguetona, traviesa, bromista y un gran imitador, así lo recuerda César Costa; comenta que se convirtió en parte de su familia y a quien quería mucho después de haber convivido juntos en las caravanas que hacían por todo México.

"Recuerdo toda su carrera porque cuando yo ya estaba en pleno apogeo andábamos por toda la República de gira en caravana; acababa de morir Javier Solís, con quien yo hice muchas giras también y al morir empezó a despuntar Vicente, en estas giras, él apenas iniciaba su carrera, tuvimos muchísimos años de trabajar justos", comparte César Costa.

También lo recuerda como un gran imitador. "Imitaba a José José, a Marco Antonio Muñiz, lo recuerdo con un gran cariño, tenía mucho sentido del humor", señala. Tiempo más tarde, después de las giras que tuvieron juntos, pudieron encontrarse nuevamente cuando el intérprete de éxitos como "La historia de Tommy", "No existe el amor" fue conductor de tv e hizo un especial de cómo era un día en la vida de Chente.

"Tuve la oportunidad de que me invitara a su rancho y les hiciera un programa que se llamaba Un día en la vida de Vicente Fernández y su familia y desde muy temprano compartimos el desayuno, platicamos, montamos a caballo, fue padrísimo, lo recuerdo con un enorme cariño", dice.

El último encuentro con el charro

La última vez que lo vio fue cuando se presentó en la Arena VFG, en Guadalajara, el cual le pertenece al Charro de Huentitán, por un concierto que tenía programado y ahí se pudo despedir con un abrazo muy fuerte y cariñoso.

"Ya en últimas fechas cantamos Angélica María, Enrique Guzmán y yo en la Arena de Vicente, yo estaba haciendo la prueba de sonido como al mediodía, yo me fui directo del aeropuerto hacia allá, iba yo solo y llegó Chente, se enteró que ya había llegado y ya le dije: 'está precioso este lugar, qué bárbaro, ¿cómo van las ventas?' y me respondió, 'está agotado, llenísimo'.

"…Le pregunté si se quedaría al concierto y me dijo que no, porque tenía una gira y ya esa fue la última vez que nos vimos, nos dimos un abrazo muy cariñoso, pero me queda el recuerdo de haber pasado un día completo con él, con Cuquita, con todos sus hijos, la montada a caballo y platicar todo lo que era importante para él", expresa.