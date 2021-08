César Bono da positivo a Covid-19; ya estaba vacunado

CIUDAD DE MÉXICO.- La tercera ola del Covid-19 llegó a los foros de Televisa, pues César Bono acaba de dar positivo a la enfermedad.

De acuerdo a la información compartida en “El Chismorreo”, el actor se encontraba grabando algunas escenas de la serie de comedia “Vecinos” cuando se le detectó el coronavirus en una de las pruebas rutinarias de PCR.

Resulta que él estaba filmando una serie gringa aquí en México, desgraciadamente fue ahí donde se contagió de covid-19, César Bono”, detalló María Luisa Valdés, quien agregó que se reportó un brote de coronavirus en las filmaciones

Hasta el momento, ha trascendido que César, quien ya recibió las dos dosis de la vacuna contra el Covid- se encuentra asintomático, por lo que no sufre de ninguna afectación.

LOS PROBLEMAS DE SALUD DE CÉSAR BONO

Aunque de momento no tiene ningún síntoma, los fans de César Bono están preocupado por él, ya que en el pasado sufrió varias afectaciones a la salud que podrían resurgir a raíz de su contagio de Covid-19.

Fue el año pasado que, en pleno homenaje por sus 50 años de trayectoria, apareció en una silla de ruedas, y confesó al programa “Hoy” que sufre mucho agotamiento a raíz de los ocho infartos que ha tenido a lo largo de su vida.

“No me canso de luchar por la salud, me canso del movimiento. Quiero ser sincero con ustedes, en la pura vestida después de bañarme me canso más que de 15 horas de trabajo forzado en Siberia”, expresó César Bono en su momento.

En 2019, le colocaron una malla para ayudar al funcionamiento de las arterias y las venas. Asimismo, tiene una hernia hiatal, la cual no ha querido operarse hasta el momento.