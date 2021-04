César Bono confirma que se divorcia por violencia verbal

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de su característico buen humor, César Bono no disimuló su tristeza al confirmar con gran pesar que se encuentra separado de su esposa Patricia Castro desde hace algunos meses.

En una entrevista a “Sale el Sol”, el actor de “Vecinos” atribuyó la ruptura de su matrimonio al duelo por unas pérdidas que sufrieron a lo largo de la pandemia, que lejos de unirlos como pareja, terminó separándolos.

Sí, finalizó, no le quiero echar la culpa a nada ni a nadie, pero tuvo que ver mucho el dolor de unas muertes para no poder librar ese gran dolor, esa gran ausencia y entonces en lugar de salir adelante nos quedamos a mitad del viaje mi ex esposa y yo", explicó.

Negó que haya dejado de amor a su ahora ex esposa, pero ésta habría dejado de sentir lo mismo por él, motivo por el cual prefirieron terminar las cosas.

"No, en mi caso no, yo las amé a mis ex esposas, amo a las madres de mis hijos, con cada una de ellas dos hijos, dos hijas con una y dos hijos con la otra, y yo las amo, y amo a mis hijos y amo a mis nietos, pero luego te dejan de amar a ti y así es la vida".

El actor que interpretó a “Mate” en la trilogía animada de “Cars” aseguró que puso de su parte para evitar la disolución de su matrimonio, pero todo fue en vano cuando comenzaron las agresiones.

"Vieron que luché, luché hasta que de plano eran muchas las agresiones, muchos los problemas y ya no pude más, o sea, luché hasta no poder más, no abandoné luego luego la batalla", recalcó.

Lamentablemente confirmó que el momento en que la esperanza de una reconciliación acabó fue cuando existió violencia verbal por parte de Patricia.

"Hubo obstáculos que no pasamos y cuando no pasas un obstáculo cae uno en tonterías de violencia, de cosas, violencia verbal que al fin de cuentas es lo mismo, es lo mismo que te dé un golpe con el bastón o que te diga algo que te ofenda a ti o a tu familia", agregó.