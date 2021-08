Cecilia Galliano muestra orgullosa imperfecciones en glúteos y muslos

CIUDAD DE MÉXICO.- Ceci Galliano es una de las actrices extranjeras que más arraigo ha logrado dentro del pueblo mexicano, y esto es gracias a sus trabajos como actriz y en la conducción de programas de televisión a nivel nacional e internacional.

Desde que arribó al país proveniente de su natal Argentina, la famosa se ha ganado el cariño de sus seguidores gracias a su talento y carisma que la han llevado a ser parte de producciones más importantes en México como lo son: "Una familia con suerte", "Mi corazón es tuyo" y "María de todos los Ángeles", que le han valido para darse a conocer a nivel internacional.

A sus 45 años es una de las celebridades extranjeras que se conserva en su mejor forma, pues lleva un estricto estilo de vida saludable, con dietas balanceadas y rutinas de ejercicio que practica todos los días. Además de cuidados de la piel para reducir el envejecimiento prematuro y mantener una piel joven.

Galliano siempre se ha mostrado como una mujer segura de sí misma, por lo cual en diferentes ocasiones se ha dejado ver sin filtros ni retoques en sus fotografías, hecho que agradecen sus seguidores por mostrarse como una “mujer real”, que no tiene una piel perfecta y que como muchas mujeres también tiene algunas “imperfecciones”.

Y así lo ha demostrado en una de sus publicaciones en la red social Instagram, donde se ha dejado ver disfrutando de una día soleado en la alberca en la cual luce un diminuto bikini, mientras disfruta de un día soleado en la alberca, resaltando su figura de manera relajada.

Lo que más llama la atención de la instantánea que publico Galliano es que se ha mostrado ante sus seguidores como pocas veces lo ha hecho, dejando ver la celulitis de sus piernas y glúteos, acción agradecida por sus seguidoras al no tratar de esconder sus imperfecciones tras un filtro.

“Estás espectacular amiga”, “Siempre luciendo tremenda figura, que hermosa te ves”, “Sigue disfrutando de tu tiempo libre, te lo mereces”, “Que orgullo que no utilices retoques en tus fotografías, más mujeres como tú”, “Que linda eres”, “¿Como no amarte?, luces genial”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la famosa, que ya cuenta con más de cien mil “me gusta”.