Cazzu revela sus sentimientos y miedos ante la maternidad

CIUDAD DE MÉXICO.-En medio de la expectación por la inminente llegada de su primer hijo junto a Christian Nodal, la destacada artista argentina, Cazzu, se sinceró en una emotiva conversación acerca de cómo se está preparando para esta nueva e impactante etapa de su vida.

La sesión de fotos que protagonizó para la portada del afamado número de agosto de la revista "Rolling Stone" capturó no solo su esencia artística, sino también su vulnerabilidad en este momento trascendental.

"¿Cómo me preparo para la maternidad? Trato de tranquilizarme, tengo mucho miedo", confesó la cantante y rapera de 29 años.

Cazzu compartió con franqueza que la presencia y el apoyo constante de Christian Nodal han sido un pilar fundamental durante su embarazo, brindándole la fuerza necesaria para afrontar los desafíos que conlleva esta nueva etapa.

En respuesta a si la inminente llegada de su hija ha avivado su creatividad artística y la ha llevado a componer una canción inspirada en ella, Cazzu respondió con cautela:

"No, todavía no le he escrito a mi bebé, probablemente lo haga", reveló con una sonrisa tierna.