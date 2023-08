Cazzu revela su verdadero yo: “Piensan que soy re loca, y soy reabuelita”

CIUDAD DE MÉXICO.-En un giro sorprendente, la famosa cantante de trap Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, desafía todas las expectativas al revelar su faceta más íntima y alejada de los excesos y la vida desenfrenada que se podría esperar de una estrella del rock.

En una reciente entrevista exclusiva para la icónica revista "Rolling Stone", Cazzu se presenta en portada con una fotografía que captura su delicado estado de embarazo, mostrando al mundo un lado completamente nuevo de sí misma.

View this post on Instagram

En una conversación sincera y conmovedora, la pareja sentimental del también músico Christian Nodal, comparte detalles inéditos de su vida personal y rompe con los estereotipos que la rodean.

"La gente piensa que soy así, que vivo metiéndome cosas por la nariz, que me encanta el alcohol, la fiesta y reay que soy re loca, y sobuelita. Soy una señora jubilada", comentó Cazzu entre risas para la revista.

La líder del movimiento del trap, reconocida por su estilo único y voz inconfundible, abre su corazón y revela cómo el amor ha transformado su perspectiva. La vida le ha demostrado que los prejuicios pueden ser engañosos, y ahora, con una pareja que la respalda y un nuevo miembro de la familia en camino, Cazzu abraza esta nueva fase con serenidad.

"Con la edad que tengo, con el compañero que tengo y sobre todo con las perspectivas y el contexto, lo veo diferente. Veo cómo me ayuda más, me suma más de lo que me resta, hace que todo sea más fácil… Son transformaciones de madurez, de experiencias", declara Cazzu con convicción, evidenciando su crecimiento personal y emocional a lo largo del tiempo.