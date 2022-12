Cazzu pidió disculpas por mencionar que México perdió en un concierto

CIUDAD DE MÉXICO.- Cazzu en los últimos años ha robado la atención de sus fanáticos gracias a su talento vocal en el género de rap, además de mantener una de las relaciones más polémicas a lado de Christian Nodal.

La cantante tiene miles de seguidores mexicana es por esta razo que decidió disculparse con ellos, debido a que en el evento de ‘Flow feste’ cuestionó al público si estaban “mal” debido a la derrota por parte de la selección mexicana.

Evidentemente que la reacción de los mexicanos no fue positiva, es por eso que la también compositora decidió aclarar la situación y en un concierto que ofreció en Puebla aprovechó para disculparse.

Cazzu agradeció por la presencia de sus fanáticos debido a que eran muchos los asistentes a pesar de ser su primera ves en el lugar y reveló que jamás quiso ofender a nadie por el comentario que hizo en el festival y pidió una disculpa públicamente.

Quiero decirles que jamás los ofendería. Así como ustedes se sienten cuando alguien habla mal de ustedes en su día normal y se les rompe el corazoncito, me pasa igual", admitió Cazzu.

Por último la cantante rapera reveló que através de su música quería regresar todo el cariño con el que le han recibido y el apoyo que le han brindado a través del tiempo.

Algunos usuarios reaccionaron e hicieron llegar sus comentarios en la publicación de TikTok: “No soy fifa, me gusta Cazzu y me ardí. Eso no se dice reina, tenía pocas horas que acababa de terminar el partido”, “si por México las cantantes están donde están”, son algunos de los que se pueden leer.

Christian Nodal comparte fotografías sensuales de Cazzu



Christian Nodal hace unos días por medio de su cuenta de Instagram compartió una serie de fotografías donde Cazzu sale posando sensualmente para una reconocida revista.

“Un poquito de Elle Argentina” se puede leer en la publicación.