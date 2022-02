Carolina Sandoval es trasladada de emergencia al hospital

MÉXICO.- La presentadora de televisión Carolina Sandoval informó por medio de sus redes sociales que acudió a emergencias luego de un severo malestar. El pasado 23 de febrero se cumplió el séptimo aniversario luctuoso del padre de Sandoval por lo que acudió a una misa en su memoria. Sin embargo, al salir de la ceremonia, se sintió mal y le pidió a su madre que la llevara a un hospital.

"Uno propone y Dios dispone, acá un breve resumen de mi 23 de febrero", escribió en la descripción del video donde narra cómo fue su experiencia. En el clip inicia diciendo que nunca se imaginó el giro que tomaría su día.

“Esta mañana cuando me desperté nunca me imaginé que el día tomaría otro curso totalmente diferente al que yo me imaginaba, fuimos a misa y luego de ahí me llevaron a emergencias, porque me sentía muy mal”, dijo.

Comentó que al llegar al hospital le hicieron varios análisis para determinar un diagnóstico. La conductora se sometió a pruebas de sangre, radiografías y encefalografías, lo cual le tomó una gran parte de su día. Mientras esperaba los resultados, contó que estuvo siempre al lado de su madre y al cuidado de los especialistas de la salud.

¿Qué le diagnosticaron?

Finalmente, le informaron que tenía una fuerte gastritis. Carolina contó que ya se encuentra en casa recuperándose y siguiendo las instrucciones de su médico. Algunos de sus amigos y compañeros del medio le expresaron su preocupación y le desearon una pronta recuperación.

De igual forma, sus seguidores le expresaron sentirse aliviados de que no se haya tratado de algo más grave y le dejaron algunos consejos para tratar la gastritis. "Mejora pronto”, “qué susto me llevé, creí que era algo más. Se recomienda yogurt simple para la gastritis”, “Carito, me asustaste, gracias a Dios estás bien amiga, y a cuidarse esa gastritis”, fueron algunos de los comentarios de sus fans.