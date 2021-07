Carmen Villalobos se despide de "Café, con aroma de mujer"

CIUDAD DE MÉXICO. – La actriz y modelo colombiana, Carmen Villalobos, compartió por medio de sus redes sociales que había rodado su última escena de la telenovela “Café, con aroma de mujer”.



Luego de ocho meses de interpretar a Lucía Sanclemente, la actriz colombiana se despidió de su primer antagónico de su trayectoria actoral, para celebrarlo, Villalobos compartió una serie de imágenes en las que se le ve posar con el actor cubano William Levy, el argentino Marcelo Dos Santos y la actriz Luces Velásquez.

“Bye bye Lucía. Gracias por esos casi 8 meses de tenerte en mi piel. ¿Saben que confirmé con Lucía?, Que, si no nos valoramos y no nos queremos, terminaremos eligiendo personas que tampoco lo harán con nosotros. No hay nada más triste que perder la dignidad para gustarle a alguien más. Eso Jamás”, comenzó explicando la actriz.



El adiós de una producción



Gracias a estos tres grandes seres humanos con quien mi personaje tuvo tanta relación y con los que hice mi última escena. Aprendí mucho de ustedes y lo mejor es que me los llevo en mi corazón”, agregó la colombiana.



Sobre William Levy, la actriz señaló que se llevaba su “sabrosura” y su forma de ser, por lo que expresó que espera que pronto trabajen juntos otra vez. También agradeció a Velásquez y a Dos Santos por su compañerismo y profesionalismo.



“Gracias a todo el elenco, a mis directores, maquillaje, vestuario y en general a todo el equipo de producción de la telenovela por llevar a la televisión esta historia tan maravillosa que me permitió mostrar otra faceta en mi carrera, mi primer antagónico. Al público, gracias, los adoro con todo mi corazón y esperen más de Lucía Sanclemente que esto hasta ahora se está poniendo candela. Los amo”, señaló Carmen.



“Café, con aroma de mujer” es una telenovela colombiana producida por Yalile Giordanelli para RCN Televisión en 2021. Está protagonizada por Laura Londoño, William Levy, Carmen Villalobos, Diego Cadavid y Mabel Moreno.