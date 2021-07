Carmen Salinas presume que ya es miembro del Sindicato de Actores de EU

CIUDAD DE MÉXICO.- Carmen Salinas subió un peldaño más en su carrera artística, pues ahora pertenece al Sindicato de Actores de Estados Unidos.

La productora de “Aventurera” presumió con orgullo ante las cámaras de “Todo para la Mujer”, su credencial que la avala como un miembro de la organización en la Unión Americana.

Tengo mi credencial como actriz de allá del sindicato de actores de Hollywood, de Estados Unidos. Yo no lo podía creer que me invitaran para estar en el sindicato de actores. […] Pagué mi inscripción, 3 mil 500 dólares para poder estar y hasta decía ‘no me hayan tranzado’”, mencionó la actriz.