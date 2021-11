Carmen Salinas podría despertar, pero con secuelas

CIUDAD DE MÉXICO.- Teniendo en cuenta de que el pronóstico de la salúd de Carmen Salinas es delicado, no es imposible que despierte. Dijo la nieta de Carmen, quien continúa en el hospital alado del sobrino de la primera actriz.

Sin secuelas no va a despertar, el neurólogo dice que no es imposible que despierte, tiene un pronóstico difícil pero no es imposible"