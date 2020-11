Carmen Salinas le pide a Tefi Valenzuela que perdone a Eleazar N

Ciudad de México.- Carmen Salinas se mostró muy conmovida con la situación que está viviendo Eleazar “N” y su familia, luego de que el actor haya sido detenido y permanezca preso tras ser señalado de violencia intrafamiliar por su ex novia Tefi Valenzuela.

La primera actriz contó durante una entrevista que un suceso en la vida del artista podría ser el detonante de su comportamiento agresivo.

“En el Panteón Español me encontré a la mamá de Eleazar… yo no sabía que también tenía un hijo como yo que ya había fallecido, se llamaba Hixem Gómez Sánchez, de 18 años, y ella sola me dijo ‘mi hijo se suicidó porque tenía problemas con su novia, la novia lo trataba muy raro, le hacía muchos desaires, y él de la tristeza se suicidó con la cadena de la bicicleta’, a mí me impactó mucho eso”, relató Salinas.

Y agregó: “Eleazarcito trabajó chiquito conmigo en una telenovela con Salvador Mejía, pues quién sabe cómo estuvo ese problema, la cosa es que deben pensar muy bien los hombres, antes de levantarle la mano a una mujer, después cuando vi la nota de este muchachito Eleazar dije yo, empecé a reflexionar y dije yo ¿le quedaría algún trauma a este muchachito?, lo que hizo su hermanito…”.

De la misma forma, Doña Carmelita aprovechó para enviarle un mensaje a la madre del actor. “¿Qué le puedo decir?, que me da mucha tristeza ver su dolor tan grande de madre, ya haber perdido un hijo que se suicidó, que Dios la bendiga, que Dios la ayude, yo rezo mucho por ella”.

Para finalizar, la actriz decidió hacerle una petición a Tefi Valenzuela, pues asegura que con esto que Eleazar está pasando ya aprendió la lección.

“Ojalá que, si le llegó a tener un poco de amor, de cariño, pues ya no va a volver con él, ya no van a volver, ya no van a regresar, pues que ojalá que reflexione y lo haga por la mamá, y por el amor que se tuvieron, de perdonarlo y que Dios lo bendiga, y eso le va a servir de escarmiento para no volver a faltarle al respeto a ninguna mujer”, concluyó.