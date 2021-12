Carmen Salinas: “La Corcholata”, el personaje que la volvió famosa

CIUDAD DE MÉXICO.- “La Corcholata” fue uno de los personajes más entrañables e importantes en la vida de Carmen Salinas, el cual realizó a mediados de la década de 1970 y con el que será recordada por siempre.

Fue en 1975 cuando Carmen Salinas obtuvo un papel secundario en la película “Bellas de Noche”, que fue dirigida por Miguel M. Delgado y fue protagonizada por Sasha Montenegro y Jorge Rivero.

La historia trata de un boxeador, interpretado por Jorge Rivero, que se retira del ring por impedimentos físicos y entra a trabajar en un cabaret llamado “El Piruilí”, donde trabajan varias ficheras y se enamora de una de ellas, el personaje que realiza Sasha Montenegro.

En la trama existen otros personajes, como el de “La Corcholata”, una simpática borrachita que durante toda la película intentaba colarse al interior del cabaret y consumir gratis, por lo que le tenían prohibido su ingreso.

Escenas de la película "Bellas de Noche", de 1975, donde Carmen Salinas interpretó a "La Corcholata".

Foto: YouTube

A pesar de no ser uno de los protagónicos, el personaje de “La Corcholata” fue muy bien llevado por Carmelita y supo ganarse el cariño del público, y alcanzar la fama con el toque de comedia y picardía que la intérprete logró ponerle con su talento.

Una de las escenas que hizo “click” con el público es cuando “La Corcholata” toma una cerveza en el cabaret y eructa, lo que causó mucha gracia entre los que vieron el filme mexicano y reconocieron a Carmen Salinas como una de las grandes promesas… y así fue.

Escenas de la película "Bellas de Noche", de 1975, donde Carmen Salinas interpretó a "La Corcholata".



¿Cómo logró Carmen Salinas y “La Corcholata” conectar con su público?

La película “Bellas de Noche” es considerada por los expertos como la película que inició la “Época del Cine de Ficheras” y el alto impacto que tuvo el personaje de “La Corcholata” entre la gente, Carmen Salinas realizó varias películas con el mismo papel.

Interpretaba tan bien el personaje, que las personas llegaron a creer que la actriz era una borrachita, como ella misma lo dijo en una entrevista que otorgó a “Los Angeles Times”, en 2019.

Siempre procuro entrar en la reflexión de cómo sería mi personaje en la vida real. Le doy un ejemplo: Yo no tomo, pero hice una borrachita. Circunstancialmente bebo una copita de champaña en una Navidad. Me encomendaron hacer una borrachita en una de esas películas muy populares, ‘Bellas de Noche’, ‘Las Ficheras’, ese tipo de cintas donde interpretaba a una borrachita que se llamaba ‘La Corcholata’, dijo.

Como toda una profesional, Carmelita se documentó para realizar su papel de mujer alcohólica y pidió orientación de los expertos, quienes la aconsejaron cómo interpretar el personaje de alguien totalmente diferente a su personalidad.

“Para representarla traté de orientarme con gente amiga. Le pregunté a Nancy Cárdenas, escritora y directora teatral, y a Alberto Isaac, periodista, caricaturista, guionista y director de cine. Les dije: ¿Cómo puedo hacer una borrachita? Ambos me respondieron que lo que menos quiere el borrachito es que se le note que está borracho. Me gustaron mucho esas indicaciones. Las seguí y me llevé premios por la interpretación”, apuntó.



¿Qué opinaba Carmen Salinas de “La Corcholata”?

A pesar de las glorias que le dio “La Corcholata”, Carmen Salinas dejó claro que ella “no se casa” con los personajes ni ha permitido que estos sean más reconocidos que ella y su talento, y lo logró dejando las cosas claras ante los demás.

“Yo tranquilamente les digo: ‘Miren. Mi nombre es Carmen Salinas. La Corcholata es un personaje que hice en algunas películas’. Hay muchos compañeros que se quedan en el personaje que alguna vez les dio fama”, externó.

Carmen Salinas murió en la noche del pasado jueves tras un derrame cerebral que sufrió hace un mes y que la dejó en estado de coma.

El productor Juan Osorio fue quien dio la noticia a través de Twitter y su hija confirmó con Joaquín López Dóriga, asegurando que su madre no había resistido más a la lucha que llevaba por cuatro semanas y había partido de este mundo.