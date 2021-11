Carmen Salinas: Familiares denuncian intento de “hackeo” del Whatsapp de la actriz para pedir dinero a su nombre

CIUDAD DE MÉXICO.- Gustavo Briones, sobrino de Carmen Salinas, denunció un intento de “hackeo” de la aplicación de Whatsapp de su tía, para pedir dinero a su nombre.

En una publicación de Radio Fórmula se explicó que el familiar de la actriz, de 82 años de edad, reveló que personas ajenas a la familia habían intentado ingresar de manera ilegal a la cuenta de Whatsapp de su tía, con la finalidad de pedir dinero a sus contactos a nombre de ella.

Yo les quiero comentar una cosa aparte, que no hagan difusión respecto al Whatsapp de mi tía, ahorita me lo intentaron hackear, me llegaron mensajes de que ingrese códigos, no sé quién lo está haciendo, ya ven que ahorita está de moda que piden dinero a través del Whatsapp”, dijo.