Carlos Vives despide a su padre con emotivas palabras

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Vives está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, pues acaba de confirmar que su padre falleció a la edad de 91 años de edad.

El doctor Luis Aurelio Vives murió este lunes en la ciudad caribeña de Santa Marta, luego de bastante tiempo de atravesar graves problemas de salud.

Varias personalidades dieron el pésame por la muerte del médico, entre ellos, el ex gobernador de la región de Magdalena, Luis Miguel Cortes.

Pero quien acaba de romper el silencio fue su propio hijo, quien dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

En su más reciente publicación, el intérprete de “La bicicleta”, honró la memoria de su progenitor con un video collage de varias fotos familiares que acompañó con la canción “Los buenos tiempos”.

"Cuando nació era tan bonito que se lo pedían prestado a mi abuela Elena para los pesebres vivos. Tan es así que hasta el último día sus amigos más cercanos lo seguían llamando el 'Nene Chu'. Y hoy lunes de Pascua se me fue mi papá. Y me vuelvo a sentir desamparado como la primera vez", escribió.

"Lo veo salir de su casa para no volver y se me parte el alma y caigo en cuenta de que todo lo que he sido ha sido por él: actor, cantante de vallenatos, deportista, hincha del Unión, filántropo... Tal vez para que él sintiera que nunca nos habíamos separado", agregó.

Para cerrar su mensaje, dijo que su padre vivirá eternamente en sus hijos y familiares, y que siempre lo recordará con “esa sonrisa de niño que lo acompañó toda su vida”.