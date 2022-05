Carlos Rivera se deja ver conmovido por su última función de 'José El Soñador'

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Rivera se ha destacado como uno de los cantantes más famosos de la música pop desde su triunfo en el programa de ‘La Academia’ además que ha podido destacar en la actuación desde su obra de teatro ‘El Rey León’.

En los últimos meses el cantante se encontraba enfocado en protagonizar la obra musical ‘José El Soñador’ el cual tuvo distintas fechar por la República Mexicana y logró ser un éxito total.

Sin embargo el intérprete de ‘Me muero’ tiene que seguir con su carrera musical y ha tenido que abandonar la obra para brindarle su lugar a Kalimba, quien será ahora el nuevo “José”.

Fue por medio de sus historias de Instagram que el cantante reveló sentirse muy conmovido porque se encontraba ofreciendo su última presentación de la obra de teatro en Guadalajara.

Estoy en mi camerino de cambios rápidos, haciendo mi última función de ‘Jose el Soñador’ aquí en Guadalajara, estoy muy emocionado y conmovido” reveló el cantante.

Además Carlos Rivera aprovechó para agradecer todas las muestras de cariño por parte de todos los que fueron testigos de su trabajo y extendió la invitación para que siguieran viendo el trabajo que seguira ofreciendo la puesta en escena.

Seguramente sus seguidores hicieron llegar sus muestras de cariño y buenos deseos en los nuevos proyectos que estén por venir para e cantante, ya que muchos de ellos lo quieren volver a ver cantar en vivo.

Carlos Rivera preocupado ante la revelación de su sueldo

Hace un par de semanas que se habría revelado cuanto gana el cantante en cada una de sus presentaciones que alrededor era entre 90 mil y casi 500 mil pesos, situación que preocupó al cantante.

"No lo he visto, espero que mientan, pero no lo sé, es muy complicado, vivimos en un país difícil, donde nada de eso nos beneficia a nadie, y especialmente a nosotros, ¿qué te digo?, realmente no hay manera de que se sepa a ciencia cierta, pero no creo que sea algo bueno para nadie de los artistas que vivimos en México y trabajamos aquí” comentó el cantante.