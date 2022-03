Carlos Rivera teme por su seguridad tras darse a conocer sueldo

Ciudad de México.- El artista Carlos Rivera se mostró nervioso y preocupado tras la revelación de lo que gana, siendo esta cifra entre los 90 mil y casi 500 mil pesos por presentación.

En la entrevista que dio a Sale el sol, Rivera escuchó la pregunta sobre su sueldo, a lo que respondió:

No lo he visto, espero que mientan, pero no lo sé, es muy complicado, vivimos en un país difícil, donde nada de eso nos beneficia a nadie, y especialmente a nosotros, ¿qué te digo?, realmente no hay manera de que se sepa a ciencia cierta, pero no creo que sea algo bueno para nadie de los artistas que vivimos en México y trabajamos aquí”

Lleva vida discreta

Posteriormente, el cantautor confesó que este es uno de los motivos por los que ha llevado una vida muy discreta tras su incursión en el medio artístico.

“Yo he tratado además una persona absolutamente de bajo perfil, mi vida personal, lo que yo hago, cómo viajo, todo es muy difícil de que yo ande presumiendo en donde me subo, a donde voy, donde vengo y sí, no está bien muchachos, para nadie, no sé por qué, no lo he leído, espero que mientan, pero bueno”, manifestó.

Cambiando radicalmente de tema, Carlos también se pronunció sobre la posibilidad de que Diego Boneta lo reemplace en la obra ‘José El Soñador’.

“¡Estaría padrísimo!, no soy nadie para poder decir quién es el que va a seguir, no puedo decir nada, pero estaría increíble, y fíjate que yo siempre pensaba, cuando me decían, esta obra no se puede quedar así, o sea, no depende solamente de mí, esta es una obra que por sí sola vale la pena, yo a Diego lo quiero mucho además, hemos platicado muchas veces de cómo soñábamos, él con lo de Luis Miguel por ejemplo de las grabaciones cuando empezó a preparase para hacer el personaje y es una persona absolutamente disciplinada que perfectamente podría hacer esto o lo que él quiera”, concluyó.