Carlos Rivera recibe a Donovan Carillo en la obra de teatro: 'José el soñador'

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Rivera se ha posicionado como uno de los cantantes más importantes y populares de la música del pop en el país, gracias a su carisma y talento que ha reflejado en los escenarios.

Durante su trayectoria musical se ha ganado la admiración de otras figuras públicas, como es el caso del joven Donovan Carillo, que durante su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno, utilizó una de las canciones del cantante en su rutina de patinaje.

Por supuesto el patinador reconoció la admiración que le tiene al también actor, que por otro lado también buscaba mostrar otra parte de la música mexicana, detalle que agradeció publicamente Rivera.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Carlos publicó una fotografía en la que aparece a lado de Donovan, a quien invitó a una de sus últimas presentaciones de la obra de teatro musical “José el soñador”, para que tuvieran la oportunidad de conocerse.

Los sueños se hacen realidad… La música, actuación, ambientación y participación de todos es increíble. Gracias por todo @_carlosrivera. Muy motivado para seguir cumpliendo sueños. Por favor vean la reacción de mi Mamá en la última foto” se puede leer en la publicación.

Por su parte Carlos Rivera respondió a emotiva publicación y describió a Donovan como un joven “soñador”, además le agradeció por haber aceptado la invitación a que fuera a ver la obra de teatro.

Por supuestos los fanáticos de ambos hicieron llegar un sin fin de piropos y muestras de cariño en la imagen: “con el padre de todo México”, “que belleza dos triunfadores”, “se me juntó el ganado, que guapos los dos”, son algunos de los que se pueden leer.

Esta fue la reacción de Carlos Rivera por supuesta boda con Cynthia Rodríguez

El cantante a pesar de que mantiene una relación de más de 7 años con la conductora, ambos han preferido mantener su noviazgo en privado, para estar fuera de chismes y polémicas.

"No todavía, no, todavía, estamos muy felices de verdad, y agradecemos a Dios todos los días de estar juntos, por habernos encontrado, pero eso… como dije, igual y ya hasta nos casamos y no se enteraron, ¿quién sabe?”, contestó Rivera en entrevista para el programa Ventaneando.