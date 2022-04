Carlos Rivera muestra sus "cuadritos"

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Rivera desde su triunfo en el reality ‘La Academia’ se ha vuelto uno de los cantantes con más fama en el país, además también de destacar por sus dones artísticos en la actuación.

Actualmente el intérprete de “Que lo nuestro se quede en lo nuestro” mantiene una relación con Cynthia Rodríguez, por más de cinco años, pero hasta el momento ninguno de los dos ha hablado temas de boda.

Rivera ha intentado ser un poco más activo en sus redes sociales donde suele compartir, desde sus proyectos teatrales hasta el lanzamiento de sus sencillos musicales, pero esta vez sorprendió a sus fanáticos.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Carlos dejó ver su ‘cuerpazo’ en redes sociales, porque dio a conocer una fotografía en la que aparece sin playera lo que ocasionó que sus fanáticas “enloquecieran”.

En la imagen se puede ver a Rivera frente al espejo mostrando los efectos que han tenido sus rutinas de ejercicio, porque dejó ver sus ‘cuadritos’ y más delgado, acompañado de un pantalón de color negro.

¿Dónde está Carlitos? Aquí ta” escribió en la publicación.

Por su parte Cynthia Rodríguez no pudo resistirse a reaccionar y al ver la imagen comentó en la publicación donde dejó en claro lo enamorada y lo mucho que le gusta su pareja, al dejarle unas caritas de corazón.

Sin embargo sus fanáticas también hicieron llegar sus muestras de cariño y reconocieron lo apuesto que luce en la imagen: “eso amigo disciplina”, “que cuerpazo”, “logrando con más definición”, “claramente una delicia”, “todo tienes mi amor”, son algunos de los comentarios que se puedan leer.



Carlos Rivera se preocupa por su seguridad al darse conocer su sueldo

El cantante se dejó ver muy nervioso y preocupado después de que se diera a conocer el supuesto sueldo que se lleva a casa después de cada presentación que ronda entre los 90 mil y casi 500 mil pesos.



"No lo he visto, espero que mientan, pero no lo sé, es muy complicado, vivimos en un país difícil, donde nada de eso nos beneficia a nadie, y especialmente a nosotros, ¿qué te digo?, realmente no hay manera de que se sepa a ciencia cierta, pero no creo que sea algo bueno para nadie de los artistas que vivimos en México y trabajamos aquí” se puede leer en la publicación.