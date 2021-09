Carlos Rivera lanzará nueva colaboración

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Rivera dio su salto a la fama durante su participación en el reconocido programa ‘La Academia’ donde se destacó por su gran voz y carisma, desde entonces el artista ha llenado su carrera con éxitos musicales.

Actualmente el también actor se encuentra en la promoción del programa ‘¿Quién es la máscara?’ donde estará presente como investigador, para poder adivinar que artista está detrás de cada personaje.

Hace un par de día el reportero, Jorge Ugalde se encargó de entrevistarlo, donde Rivera se mostró muy emocionado ante el proyecto, ya que es la tercera vez que forma parte del equipo y tambien ha tenido la oportunidad de ganar.

El artista confesó que durante su estancia en el programa, se guiaba mucho por lo que su compañera Consuelo Duval decía, ahora en su ausencia tendrá que poner mucha atención en lo que dicen sus compañeros para agarrar consejos de sus críticas.

Esperemos que Mónica lo haga bien, porque la verdad si soy sincero yo le copiaba a Consuelo, ahora que no está, a ver si no se me pone difícil”.