Carlos Rivera regresa para descubrir "¿Quién es la Máscara?"

CIUDAD DE MÉXICO.- Por tercera ocasión Carlos Rivera incursiona como investigador en "¿Quién es la Máscara?" competencia de canto de la cadena televisiva Univision.

"Muy emocionado, vengo a refrendar las dos ocasiones pasadas que gané en adivinar, a ver si en esta ocasión me va bien", aseguro el cantante, quien además compartió con sus seguidores el truco para ser tan acertado detrás de adivinar, "Espero que Mónica lo haga bien, porque la verdad si soy sincero, le copiaba bastante a Consuelo Duval y ahora que no está a ver si no se me pone un poco más difícil".

Tras el éxito de "Leyendas", el cantante está listo para el lanzamiento de un nuevo sencillo musical, "Es una canción innedita, porque toda la parte de 'Leyendas', ya lanzamos todos los videoclips que faltaban, me falta el de Juan Gabriel que estamos ya a punto de lanzarlo y ya con eso cerramos todo el ciclo de 'Leyendas' y ya hace bastante tiempo, desde la canción '100 años' con Maluma, fue el año pasado, no he lanzado nada inédito, entonces ya ahora venimos en septiembre, todavía no les puedo decir con quien, pero es una colaboración y bueno, sale ahora ya en unos cuantos días más", afirmó.

El cantante anuncio que vienen muchas cosas más y que desea se puedan dar tal como lo tienen planeado, como el concierto de 3 de diciembre, su participación en "José el Soñador" a inicios del 2022, entre otros proyectos que espera se presenten.

A pesar que ha sido bendecido con trabajo en televisión, Carlos se encuentra deseoso de regresar a los escenarios en nuestro país, "Esa es mi vida, yo hago muchas cosas, pero ahora sí que lo mio, lo mio es subirme a un escenario a cantar mis canciones", aseguró el cantante.

Y es que después de haber vivido 12 conciertos presenciales en la Madre Patria, no es de extrañar que el joven intérprete esté deseoso de repetir la proesa en su tierra, en México. "Tengo una ilusión enorme y unas ganas que ocurra lo mismo en México, que de poco a poco, y aunque sí ya está pasando, los lugares se están abriendo, aún no podemos hacerlo como se debe en forma", expresó Carlos.

La Guerra de Carlos en Disney Plus

El exacadémico seré el primer cantante mexicano en tener un espaciodentro de la famosa plataforma de streaming Disney Plus, en la que hablará sobre los preparativos, dinámicas y experiencias que vivió el cantante mexicano durante su gira "Guerra Tour".

De acuerdo con la publicación de Disney Plus, "Carlos Rivera: crónicas de una guerra" estará disponible a partir del 24 de septiembre; contará los detalles y problemas a los que se enfrentó el cantante durante su larga gira por el continente americano y España.

Guerra Tour fue la tercera gira internacional que emprendió el oriundo de Huamantla, Tlaxcala tras el éxito que ha obtenido con sus producciones musicales, en especial con su disco Guerra.

La serie de conciertos comenzó en la Arena Ciudad de México a finales de septiembre de 2018 se volvió en una de sus más exitosas giras, pues con un nuevo concepto logró complacer a sus miles de fanáticos que tiene alrededor de los países americanos y europeos.

Su documental abarcará desde el inicio de su tour hasta el concierto número 100 que ofreció en el Hipódromo de Palermo ubicado en Buenos Aires, Argentina. Gracias a su gira internacional, Carlos Rivera volvió a visitar otros lugares fuera de México aunque también pasó por varios estados de la nación. El cantante hizo su recorrido por España, Argentina, Chile, Costa Rica y Estados Unidos.

Quién es Carlos Rivera

Carlos Rivera inició su carrera artística después de que ganó el reality show La Academia en 2004. El programa emitido por Tv Azteca significó la punta de lanza que le sirvió al cantante para darse a conocer y demostrar la calidad vocal que tenía para ofrecer.

Tras su triunfo, el intérprete comenzó a trabajar en nuevas canciones y emprendió diversos proyectos musicales. Muchos años más tarde, Carlos Rivera incursionó en el mundo de la actuación gracias a su papel como “Simba” en la famosa obra de El Rey León, personaje que más tarde lo llevó a darle voz en la versión live action.

Desde ese momento, el cantante mexicano inició una relación con una de las empresas más famosas y reconocidas a nivel mundial, lo que le valdría ser considerado para Coco.