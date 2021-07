Carlos Rivera hace dueto con Roberto Carlos a “La Distancia”

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante Carlos Rivera ha estado de fiesta estos días celebrando el 17 aniversario de su triunfo en reality show musical "La Academia", desde entonces han pasado grandes cosas en la vida del originario de Huamantla, Tlaxcala.

Es a través de su cuenta de Instagram que el cantante mexicano mantiene el contacto con su público, perfil que ya reúne a más de 7 millones de seguidores y donde hay imágenes desde momentos personales, hasta los más importantes en la carrera del cantante.

Hace solo tres días Rivera compartió con sus seguidores en redes un vídeo del momento en el que se declara el ganador del reality show musical que lo impulsó a la fama en el 2004. Se puede apreciar lo joven que era entonces y es evidente la emoción que le dió recibir dicho nombramiento.

Pero no todo fue tan sencillo para el joven intérprete, al grado que tuvo que buscar fama en otros continentes, al tener que cumplir durante varios años a la cadena televisora que lo vio nacer, llegando en su búsqueda hasta España, lugar donde se consolidó como el mejor "Simba" en el famoso musical de Disney "El Rey León".

En su publicación más reciente en la red social Carlos comparte con sus fans la gran experiencia que fue grabar un titulo del maestro Roberto Carlos, a la vez que comparte su más reciente video del tema "La Distancia".

"Cuando estaba en La Academia, en el 3er concierto me tocó cantar “La Distancia” del maestro @robertocarlosoficial me cuentan que a partir de ahí me fui al 1er lugar de votaciones y no volví a bajar hasta la final donde gané el programa", recordó el intérprete