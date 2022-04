Carlos Rivera dedica obra a su exnovia Hiromi Hayakawa

MÉXICO.- Al despedirse de la obra musical "José el Soñador", este fin de semana llamó la atención que Carlos Rivera recordó a una exnovia, enfrente de su actual pareja Cynthia Rodríguez.

Con voz entrecortada y lleno de mucho sentimiento por el final de su participación en la exitosa puesta en escena, el excoach de "La Voz México" recordó a Hiromi Hayakawa, quien falleció en 2017 por complicaciones de su embarazo.

"Quiero agradecer a quienes me inspiraron... a Hiromi, que seguramente está en alguna parte, porque ella formó parte de mi vida y me llevó a lugares donde nunca me hubiera imaginado", expresó Carlos, entre aplausos del público.