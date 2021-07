Carlos Cuevas une voz con Kika Edgar

Ciudad de México.- "Nuestro propósito es que las nuevas generaciones también escuchen boleros", comenta Carlos Cuevas, quien explica que le gusta juntarse con artistas jóvenes para hacer duetos y conciertos, para llenar de romanticismo a la juventud.

Yo por eso siempre me rodeo de gente joven como Kika Edgar, hasta Rodrigo de la Cadena, porque creo que ese público joven que tienen ellos obviamente no lo tengo yo, entonces hay que motivar a las nuevas generaciones a que sigan escuchando el bolero

Señala Cuevas.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



El intérprete ahora ha decidido unir su voz con la cantante Kika Edgar y Ricardo Caballero que, más allá de cantarle al amor, quieren avivar las tradiciones mexicanas y la música tradicional en la juventud.



"Creo que mantener nuestra cultura, nuestros boleros, la forma de identificarnos en la música es muy importante", señala.



Así como Cuevas le ha sido fiel a los boleros, la también actriz de telenovelas quiere seguir su ejemplo, y continuar por el romanticismo.



"Carlos ha sido un gran estandarte, para llevar muy en alto nuestros boleros, nacionales y extranjeros, de grandes compositores y eso es lo que queremos hacer, que las nuevas generaciones se acerquen a esta música y también los de nuestra generación", expresa.

Carlos apunta que, aunque haya otros géneros de tendencia, el bolero nunca morirá porque es parte de la vida.

"Siempre he dicho que, mientras exista una pareja de enamorados, siempre va a existir el bolero, ahí va estar, ya lleva más de 100 años vigente. ¿Con qué llevas serenata? Con boleros", enfatiza.

"El romanticismo siempre en nuestras vidas va existir, así que el bolero siempre está muy presente en la vida de todas las personas, por eso es muy importante mantener el bolero vigente", replica Kika.



El intérprete dice que agradece los avances tecnológicos que hicieron posible la realización de streamings, porque gracias a ellos pudo sostener económicamente a su equipo de trabajo y a su familia, tras varios meses en que se quedó sin trabajo por la cancelación de los eventos presenciales.



"Ha sido una experiencia maravillosa, tuve la oportunidad de que me hablara un amigo y me propusiera ser socio con él y con E-ticket para hacer streamings cada mes y nos ha funcionado bien hasta la fecha, bendito sea Dios y ojalá que esto continúe aparte de los eventos presenciales que estamos haciendo.



"Es algo que debe de existir, porque si yo me presento en Toluca, los de Tijuana a lo mejor no pueden ir a vernos y es un elemento bonito para que con 350 pesos o 400 pesos, lo compren y lo vea toda la familia; yo creo que el streaming se va a quedar y para mucho tiempo todavía, yo estoy feliz de estarlo haciendo, con eso me mantuve en la pandemia, tuve la oportunidad de mantener a mi familia de músicos y a la personal", reconoce el intérprete de "Un bolero".



Por el momento, el "rey del streaming" promociona su siguiente concierto online "Una noche de Bolero y más" al lado de Kika, y Ricardo Caballero como invitado especial, el próximo 17 de julio a las 21:00 horas por la plataforma digital de E-ticket.