Carlos Cuevas no descarta continuar con la denuncia contra su hermana Aída

Ciudad de México.-Carlos Cuevas rompió el silencio luego de que su hermana Aída Cuevas anunciara ante los medios de comunicación que le otorgaba el perdón al respecto de la demanda que mantenía en su contra por el delito de violencia familiar.

El intérprete de boleros se dijo contento con esta decisión, aunque no dudó en señalar que esta acción surgió porque no pudieron encontrar nada que lo inculpara ante dicho señalamiento.

“Se archiva en definitiva porque no pudieron presentar pruebas, entonces su estrategia es decir ahora ‘lo perdono’, ¿de qué me va a perdonar?, si nunca he sido juzgado ni condenado a nada, tu cuando otorgas un perdón es porque ya te condenaron o te juzgaron, no pudieron comprobar nada, desgraciadamente para ellos, entonces su estrategia ahora es yo lo perdono, ¿de qué me va a perdonar?, si nunca la he insultado, tan es así que no pudieron encontrar nada, bendito sea Dios, siempre se los dije a ustedes, demuéstrenme una falta de educación o respeto hacía mi hermana y me callo… No pudieron demostrar nada, entonces ahorita ya son patadas de ahogado, yo creo que los han de haber bateado ayer, yo creo… no he sido juzgado, ni notificado a nada”, manifestó.

Al ser cuestionado sobre si él mantendrá su demanda en contra de su hermana, el cantante explicó: “no tengo demandas, yo tengo nada más una denuncia de hechos por lo que fue a decir al programa de Pati Chapoy, donde me dijo que era yo lo peor de lo peor, que le había pegado a mi papá, a ella, drogadicto, mujeriego, se metió con Martha mi esposa, con mis hijos, entonces yo denuncié eso porque no debe de ser, no debes de dejarte, yo sí tengo pruebas para poder denunciar a ella, a Pous y al otro cuate que estaba con ella (Arnáez)”.

Finalmente, sobre si continuará ese proceso legal, Carlos subrayó: “no sé, eso lo saben mis abogados, vamos a ver, pero yo lo que quiero es una disculpa pública porque me la merezco, así como ahorita están echándose para atrás ellos, ¿por qué?, porque no presentaron ninguna prueba, yo sí tengo para poder denunciarles y llevar si quiero, si quieren mis abogados, a una demanda penal”.