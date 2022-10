Carlos Bremmer, amigo de Luismi, anunció se asoció con Alejandro Fernández

Ciudad de México.- El empresario mexicano y amigo de Luis Miguel, Carlos Bremmer anunció que se asoció con Alejandro Fernández.

A pesar de que la gira que se anunció entre el Sol de México y el Potrillo nunca logró concretarse, por su parte el presidente y director general de VALUE reveló que él sí hará negocios con el hijo de Vicente Fernández.

Estuve en Guadalajara en la fiesta del Canelo en los 15 años de su hija, pero cené el lunes en casa de Alejandro Fernández, firmé con él una alianza para apoyarlo porque se va a lanzar de empresario. A desarrollar muchas cosas padres en México”

dijo Bremer durante un evento al que acudieron las cámaras de Ventaneando.

¿Qué trabajo realizarán?

Al respecto del trabajo que realizará con el intérprete de “Me dediqué a perderte”, Carlos contó: “Quedé de ser consejero de él, trae unas ganas de apoyar a México muy fuerte con proyectos importantes y dar empleo, entonces yo conmigo cuenta al 100 por ciento. Él fue clave para parte del rescate que hicimos con la otra persona”.

Luis Miguel se prepara para su gira

Por otra parte, el empresario reiteró que Luis Miguel sigue preparándose para volver a la escena artística el próximo año. “Tenía 3 años de no hablar con él, hablé con él apenas hace un mes, estuve hablando cuatro horas con él cuando estaba en España y solo me quería decir que se está preparando con todo y que viene en el 2023 con todo”, declaró.

Asimismo, recordó el momento en que Luis Miguel recurrió a su auxilio para rescatar su carrera cuando trascendió que tenía muchas deudas por no cumplir con varios espectáculos.

“De alguna manera había que tratar de salvar eso, toda la vida fue explotado; lo que vieron en la serie no es ni el 40% de lo que vivió, entonces conmigo me pide ayuda de hacer un plan […] me dice ‘ayúdame a salvar el planeta’, le dije ‘no, no, no, el planeta vale mad$%, necesitamos salvarte a ti de tus problemas primero, y segundo hay que hacer un plan para que te recuperes poco a poco, y él es el que lo hizo”, relató.