Carlos Bonavides le pide trabajo a Diego Luna

Ciudad de México.- El actor Carlos Bonavides reveló que desea trabajar en una producción de Diego Luna, después de que realizaran juntos la novela 'El premio mayor' en los 90.

No he podido contactarlo, pero aprovecho tu medio para pedirle trabajo. Quiero trabajar con él y que se olvide de los chismes que un día le llegaron y que lo molestaron, yo jamás dije nada. Le mando todos mis respetos, todo mi reconocimiento y ojalá en alguna de tus producciones tenga yo el honor de participar contigo”

Expresó el actor en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Durante la conferencia por el Día Nacional del Mariachi, Bonavides también salió en defensa de Luna tras las especulaciones sobre Diego Luna y el dinero para el proyecto de Ambulante.

“Que no se vale que lo mezclen en tonterías, yo lo admiro, lo quiero, lo respeto, la envidia de algunas personas que no permiten o no creen que una persona ha llegado a esas alturas. Diego Luna merece todo el reconocimiento de todos los mexicanos por su lucha”, dijo al respecto.

También te puede interesar: Gael García y Diego Luna niegan mal manejo de "donativos" fílmicos

La crisis económica de Bonavides

Carlos Bonavides se hizo famoso en la década de los 80 al participar en diversos proyectos de teatro, cine y televisión; pero su personaje de Huicho Domínguez en ‘El Premio Mayor’ es hasta la fecha el que más reconocimiento le ha dado hasta estos días.

Hace meses, el artista de 81 años confesó que se encontraba atravesando por una crisis económica muy complicada y había llegado al grado de vender su casa, por lo que en ese momento solicitó la ayuda del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para que interviniera en el proceso legal que emprendió contra un médico que puso en riesgo la vida de su esposa al hacerle una mala operación.

“Unos licenciados nos bajaron dinero, otros licenciados nos bajaron dinero y desaparecieron, la justicia no es expedita. Yo llamo al presidente Obrador, lo llamo porque yo le ayudé en su campaña, para que me ayude a que se arregle esto, porque yo me quedé sin patrimonio”, dijo en ese momento.