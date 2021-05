Carlos Bonavides desmiente que haya pedido ayuda económica a AMLO

Ciudad de México.- Carlos Bonavides causó gran polémica al pedir la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tras manifestar su descontento con las autoridades mexicanas mientras aseguraba que perdió todo su patrimonio luego de que su esposa sufriera una negligencia médica.

Después de confesar que a poco más de 10 años de haber demandado al cirujano plástico Porfirio Castillo y haberse quedado sin casas, autos ni dinero para salvaguardar la salud de su esposa, el actor provocó gran controversia al solicitar la ayuda del mandatario mexicano, por lo que ahora aprovechó su encuentro con la prensa a las afueras de Televisa San Ángel para aclarar su petición.

“Yo creo que se confundió totalmente, yo quise llegar a esa instancia para que esa instancia me llevara a una instancia judicial que tuviera más progreso, pero la gente confundió como si yo quisiera ver al señor presidente para pedirle dinero o ayuda, no, de ninguna manera, ni quise pasar el sombrero, ni me quejé, es un problema que tenemos mi esposa y yo, y lo vamos a resolver, no he tenido ninguna resolución, creo que hay problemas mucho más graves, mucho mayores, creo que hay problemas en México mucho más grandes, como para molestar al señor presidente con esta situación”, dijo el artista de 80 años.

No obstante, Bonavides reconoció que su exigencia tuvo una repercusión, pues después de sus declaraciones las autoridades pertinentes se comunicaron con él. “Ya recibí una notificación, tenemos una cita, ahora mi mujer no está en México, está en Los Ángeles, ahora que regrese tenemos una cita”, detalló.

Finalmente, Carlos recalcó que lo único que busca es justicia en su caso. “La gente me criticó mucho diciendo que yo quería tratar un problema que para alguna gente es menor, pero para nosotros fue terrible, porque fueron cinco años de sufrimientos, de gasto, de todo, entonces al que le duele, le duele, en la forma que le duela, pero yo ni quise pasar el sombrero, ni quise una ayuda económica del presidente. No quiero se confunda porque mucha gente hasta me dijo ‘hay muchos problemas muy grandes en México como para que se moleste al presidente’, entonces pues sí, ya lo sé […] pero creo que sí algún caso me hicieron porque recibí una llamada de la Fiscalía y esperamos que salgamos adelante […] y si tengo la ayuda de la Fiscalía, esa ayuda si la necesitamos… pero queremos que se haga justicia, porque el doctor Castillo tiene que enfrentar su responsabilidad como médico profesional”.